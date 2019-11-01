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怨紐約政治人物對他不好 川普永久住所遷至佛州
2019-11-01 16:11:20
〔即時新聞／綜合報導〕作為一個土生土長的「紐約客」（New Yorker），美國總統川普今（1）日表示，儘管他繳了一堆稅，紐約的政治領導者還是對他很糟，決定將永久住所由現在的紐約川普大廈（Trump Tower），遷至佛羅里達州的「海湖莊園」（Mar-a-Lago estate）。
綜合外媒報導，川普今日於推特上表示，他與家人將把佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）設為永久住所。川普自1985年起擁有位於棕櫚灘的私人別墅「海湖莊園」，擔任總統期間，他待在海湖莊園的時間比待在川普大廈內豪華公寓的時間還長。
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川普抱怨，「儘管我每年繳了數百萬美元的稅，紐約市和紐約州的領導者還是對我很糟」。他補充道，「身為總統，我會持續協助紐約」，「紐約在我心中總是有個特殊的地位」。
川普是個土生土長的紐約人，他從小在紐約市皇后區長大，隨後搬到曼哈頓區。作為一個共和黨員，他長期與民主黨的紐約市長白思豪（Bill de Blasio）、紐約州長古莫（Andrew Cuomo）不合。
對於這項消息，白思豪在推特上表示「要走快走，沒人攔你」，古莫也在推特上說「終於擺脫了，他現在是你們的了，佛羅里達州」。