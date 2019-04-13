私闖川普私人別墅 中國籍女子正式被起訴

2019-04-13 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普3月30日在私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago）度假時，32歲的中國女子張玉靜（Yujing Zhang，音譯）擅自闖入，當場被特勤人員逮捕，昨（12）日張玉靜正式被美國聯邦大陪審團起訴。

綜合外電報導，上月底擅闖川普私人別墅的中國女子張玉靜，昨日正式被美國聯邦大陪審團以未經許可進入私人住宅、作虛假陳述兩項罪名起訴，前者最高將面臨1年徒刑、1000美元罰款，後者則將面臨最高5年徒刑、25萬美元的罰款，但起訴書中未指控張玉靜涉及間諜活動。

張玉靜侵入海湖莊園時，當時正在度假的美國總統川普，剛好在莊園內打高爾夫球。張玉靜總共攜帶了4支手機、1個筆記型電腦、1個硬碟，以及1個疑似含有惡意程式的USB。

張玉靜的律師在庭上未張玉靜辯護，張玉靜的英文不好，並非故意做出虛假陳述，但1名美國特勤局的員工卻指出，張玉靜在被他們問話時，能夠以英文對答如流，下週一美國聯邦法院將繼續開庭審理此案。

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