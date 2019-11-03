香港人反抗》港警遮遮掩掩 媒體：衝突中逾6成未戴識別卡

圖為香港警察2日下午在中環執法，畫面中可見右胸多有配戴寫有「行動呼號」的白色卡片。（美聯社）

2019-11-03 20:59:47

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港《明報》公布員警2日執法時佩戴「行動呼號」白色卡片的情況，發現員警在警民衝突爆發前、後的白卡佩戴率有明顯差別：衝突前，達72％警員有佩戴白卡；爆發衝突後，超過60％警員沒有展示白卡。

香港當局上月28日宣布，參與示威驅離行動的港警需佩戴寫有警員「行動呼號」的白色卡片，提供市民及警隊同仁識別其身分，以提升行動效率；由於該機制暴露的警員代碼僅能由內部識別，理應能保障警察個資。

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香港《明報》記者2日下午1時至3時在中環、灣仔、銅鑼灣記錄148名鎮暴警察佩戴「行動呼號」白色卡片的情况；再於下午約4時衝突爆發後，在港島、尖沙咀的警民對峙現場記錄171名警員的識別卡佩戴情况。

發現共319名被記錄的鎮暴警察當中，逾半（54％）有佩戴白卡；但部份佩戴白卡的警員將白卡置於背部，或以不同物件遮蓋。若改以警民衝突前、後為分界，逾70％警員在港島集會開始前有佩戴白卡，但下午約4時爆發警民衝突後，記者拍攝記錄到高達61％警員沒有佩戴白卡。

據報導，2日下午5時許在尖沙咀警署外栢麗大道負責驅散示威者的60名鎮暴警察，全部沒有佩戴白卡，僅能以部分警員頭盔上「KW」字樣，辨識警員隸屬西九龍總區。部署在港鐵金鐘、灣仔站戒備的警察也沒有佩戴卡片。在灣仔接連發射催淚彈的鎮暴警察則大多有佩戴「行動呼號」白卡。

香港人權團體「民權觀察」成員王浩賢認為，警方推出新制度後，前線警員「以各種方法阻礙識別」，反映警隊管理層無法控制前線警員執法；而衝突期間發生更高比例的警員遮掩或不展示白卡，可能是警員在衝突中「更有意識隱藏身分，藉此逃避濫用武力產生的法律後果」。

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