為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

香港人反抗》港警遮遮掩掩 媒體：衝突中逾6成未戴識別卡

圖為香港警察2日下午在中環執法，畫面中可見右胸多有配戴寫有「行動呼號」的白色卡片。（美聯社）

圖為香港警察2日下午在中環執法，畫面中可見右胸多有配戴寫有「行動呼號」的白色卡片。（美聯社）

2019-11-03 20:59:47

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港《明報》公布員警2日執法時佩戴「行動呼號」白色卡片的情況，發現員警在警民衝突爆發前、後的白卡佩戴率有明顯差別：衝突前，達72％警員有佩戴白卡；爆發衝突後，超過60％警員沒有展示白卡。

香港當局上月28日宣布，參與示威驅離行動的港警需佩戴寫有警員「行動呼號」的白色卡片，提供市民及警隊同仁識別其身分，以提升行動效率；由於該機制暴露的警員代碼僅能由內部識別，理應能保障警察個資。

香港《明報》記者2日下午1時至3時在中環、灣仔、銅鑼灣記錄148名鎮暴警察佩戴「行動呼號」白色卡片的情况；再於下午約4時衝突爆發後，在港島、尖沙咀的警民對峙現場記錄171名警員的識別卡佩戴情况。

發現共319名被記錄的鎮暴警察當中，逾半（54％）有佩戴白卡；但部份佩戴白卡的警員將白卡置於背部，或以不同物件遮蓋。若改以警民衝突前、後為分界，逾70％警員在港島集會開始前有佩戴白卡，但下午約4時爆發警民衝突後，記者拍攝記錄到高達61％警員沒有佩戴白卡。

據報導，2日下午5時許在尖沙咀警署外栢麗大道負責驅散示威者的60名鎮暴警察，全部沒有佩戴白卡，僅能以部分警員頭盔上「KW」字樣，辨識警員隸屬西九龍總區。部署在港鐵金鐘、灣仔站戒備的警察也沒有佩戴卡片。在灣仔接連發射催淚彈的鎮暴警察則大多有佩戴「行動呼號」白卡。

香港人權團體「民權觀察」成員王浩賢認為，警方推出新制度後，前線警員「以各種方法阻礙識別」，反映警隊管理層無法控制前線警員執法；而衝突期間發生更高比例的警員遮掩或不展示白卡，可能是警員在衝突中「更有意識隱藏身分，藉此逃避濫用武力產生的法律後果」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
港示威民眾遭持刀攻擊 議員左耳被咬落血流如注（不斷更新）
2019-11-03 21:30

港示威民眾遭持刀攻擊 議員左耳被咬落血流如注（不斷更新）
下身磨蹭、上衣扯至胸罩！港警疑性暴力執法影片曝光
2019-11-01 16:02

下身磨蹭、上衣扯至胸罩！港警疑性暴力執法影片曝光
驚！高雄老屋這麼多 你家也中獎了嗎

驚！高雄老屋這麼多 你家也中獎了嗎
香港警方宣布「行動呼號」政策 仍反問：何必放大問題？
2019-10-29 00:47

香港警方宣布「行動呼號」政策 仍反問：何必放大問題？
港警稱催淚彈射入藥房「不好意思」 員工無奈：只能接受
2019-10-28 18:25

港警稱催淚彈射入藥房「不好意思」 員工無奈：只能接受
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
香港人反抗》被制伏後無反抗 示威者遭港警踹頭
2019-10-28 16:24

香港人反抗》被制伏後無反抗 示威者遭港警踹頭
香港人反抗》警司帶隊打掃清真寺5分鐘 網諷：作秀
2019-10-20 23:58

香港人反抗》警司帶隊打掃清真寺5分鐘 網諷：作秀

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播