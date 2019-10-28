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香港警方宣布「行動呼號」政策 仍反問：何必放大問題？

香港警方28日表示將推展「行動呼號」作為警方身分識別，但也不解為何市民要放大警方沒編號的問題，呼籲大家體諒前線警員工作辛勞、怕被起底的心情。（路透社）

香港警方28日表示將推展「行動呼號」作為警方身分識別，但也不解為何市民要放大警方沒編號的問題，呼籲大家體諒前線警員工作辛勞、怕被起底的心情。（路透社）

2019-10-29 00:47:39

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動逾4個月以來，各界不滿港警在執法期間沒有明確的識別方式。香港警方28日記者會中，表示將逐步推展「行動呼號」作為警方身分識別，但也不明白為何市民要放大員警沒編號的問題，呼籲大家體諒前線警員工作辛勞、怕被起底的心情。

綜合外媒報導，警察公共關係科總警司謝振中說，部分員警過去一週參與行動時，制服上有張白色硬卡，標示「行動呼號」，也就是出勤時所屬的部隊、小隊及崗位，例如「PTU A1 1/1」。

謝振中說明，接下來「行動呼號」會推展到其他處理示威活動的小隊，民眾若想投訴，提供行動呼號即可。不過香港警方沒有提出明確的推展時間表，也承認便衣警員沒有陣式，分發行動呼號方面有困難。

行動部高級警司汪威遜回應，會再思考便衣的身分識別怎麼做會更好，但對於要求必須有識別編號、呼號供大眾查看，汪強調前線警員工作很辛苦，天天擔心被起底，並反問大家為何一定要警員展示編號或呼號，放大警察無法識別的事件？要大眾別再指責警方，體諒他們面對的壓力，而管理階層也會加強與前線警員的溝通，要求配合安排。

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