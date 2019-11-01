下身磨蹭、上衣扯至胸罩！港警疑性暴力執法影片曝光

昨日港民為抗議《禁蒙面法》及悼念831太子站事件，上街頭進行示威活動。（圖擷取自臉書）

2019-11-01 16:02:49

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威過程中，不斷傳出港警疑似性暴力執法，昨日港民為抗議《禁蒙面法》及悼念831太子站事件，進行示威活動，有人就拍下一名女示威者被警方制伏後，遭現場員警以下體磨蹭、衣服拉高到胸罩位置的影片畫面，讓網友稱鐵證如山。

臉書粉專「中大校園電台」昨晚PO出一段影片，稱昨晚9點半許，一名女市民遭多名港警制伏在地，過程中一名警員跨坐在女子頭上，以其下體多次前後磨蹭該女後腦處，另有一名警員強制將女子的兩腳壓開。

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畫面顯示，儘管該女已被壓制在地，但港警仍以腳壓住其頭部，影片中可聽見該名女子頻頻呼救，高喊：「我透不到氣呀」、「好痛呀」、「放我走，我要回家」等，接著港警粗暴地將女子拉起來，更將上衣拉扯到胸罩位置，最後4名警員抬起女子四肢，將她帶離現場。

影片流出後，網友紛紛留言怒轟「現在更可以相信警察會對被捕者實施性暴力」、「需不需要怎麼多黑警壓住一個女子」、「公開非禮」、「鐵證如山」。

昨日有人拍下女示威者被制伏後，被港警以下體磨蹭、衣服拉高到胸圍位置的畫面，網友稱鐵證如山。（圖擷取自臉書）

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