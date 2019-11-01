禁蒙面法遇萬聖節 港警再採無差別圍堵噴驅離

2019-11-01 01:11:02

〔中央社〕港府發布禁蒙面法後，昨晚遭逢具變裝傳統的萬聖節，面對港人號召「戴面具」從維園逛街至蘭桂坊慶祝佳節，以及831太子站事發兩個月的挑戰，港警晚間提前圍堵，無差別射催淚彈驅離民眾。

綜合香港各媒體與直播報導，昨晚的反送中抗爭戰場分別是維園行街（逛街）至蘭桂坊，以及8月31日晚間港警在太子站無差別攻擊車廂乘客流血事件的兩個月紀念日。為此，港警如臨大敵全面戒備。

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港鐵為配合警方的提前部署與斷絕交通策略，昨天宣布太子站自下午2時起關閉，蘭桂坊附近的中環站晚間9時關閉；而警方更在昨晚7時30分起，派出大批警力封鎖蘭桂坊街區路口，採「只出不進」方式管制人潮。

對於禁蒙面法實施後，首次遇到具「變裝」傳統的萬聖節，港警特別「口頭釋法」警告稱，容許戴面具與稍作打扮，但警方有權在公眾地方要求任何人除下面罩、蒙面物或抹去臉上彩繪，以核實身分；若不服從，有權作出拘捕。

不過，反送中示威者不理會港警的警告。昨晚6時許，港鐵太子站外已聚集數百名悼念傷者的示威民眾，約莫一小時後，防暴警察隨即發射首輪催淚彈驅離；整晚下來，港警在太子站與旺角一帶，至少發射5輪催淚彈驅散示威者。

在港島的維園逛街，則成為一場嘲諷中共總書記習近平與港府官員的變裝秀。有市民頭戴習近平長相的維尼小熊面具、特首林鄭月娥面具、假面超人裝扮，以及常出現的V怪客與電影走紅的「小丑」臉繪；然而，逛街至蘭桂坊沿途，示威者仍與警方爆發零星衝突。

中環的蘭桂坊周邊地區，是示威者與港警對峙最久的戰場。昨晚港警仍採發射催淚彈、噴灑胡椒噴劑等方式，將歡度萬聖節的示威者往上環方向驅離，但民眾持續未散，依舊在中環與上環一帶聚集，期間警方曾逮捕數名示威者。

由於警方封鎖蘭桂坊周邊街區，管制點常出現市民或外國人與防暴警察的口角爭執場面；或許是擔心延燒成外交事件，港警對外國人相較客氣，不像對付穿黑衣的示威者或現場記者，無差別地狂噴胡椒水、提棍就打、懷疑就抓。

至今天凌晨1時許，部署在旺角的警力開始撤離，且在搭乘警用巴士離開前，按「慣例」發射幾枚催淚彈；中環的蘭桂坊一帶仍聚集不少民眾、遊客或變裝示威者，借萬聖節之名繼續「歡樂」。（編輯：林克倫）

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