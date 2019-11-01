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黑警執法！港民問「警戒線在哪？」警竟朝他臉噴胡椒噴霧

香港民眾昨晚上街抗議，中環街頭昨晚再度引爆嚴重警民衝突。（圖擷取自推特）

香港民眾昨晚上街抗議，中環街頭昨晚再度引爆嚴重警民衝突。（圖擷取自推特）

2019-11-01 14:17:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾昨晚上街抗議，戰場分為兩處，一為市民「扮鬼」從維園遊行至蘭桂坊，以抗議《禁蒙面法》，二是適逢831太子站事件2個月，大批市民在太子站外聚集、悼念；中環街頭昨晚再度引爆嚴重警民衝突。

南華早報記者Chris Lau在推特PO出一則影片，一名男子上前向港警詢問警戒線在那，不料港警竟直接拿起手上的胡椒噴霧器，直往該男子臉上噴射，該男子立刻摀住眼睛，直到男子下一秒往旁邊移動，港警才放下噴霧器，恐怖畫面全被錄了下來，有28.2萬名網友點閱，讓香港市民怒批「黑警」。

此外，港警除了多次使用胡椒噴劑，清場過程中還發射催淚彈、橡膠子彈及海綿彈，據悉，最後約有10名示威者遭港警逮捕。

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