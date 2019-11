黑警執法！港民問「警戒線在哪？」警竟朝他臉噴胡椒噴霧

2019-11-01 14:17:44

〔即時新聞/綜合報導〕香港民眾昨晚上街抗議,戰場分為兩處,一為市民「扮鬼」從維園遊行至蘭桂坊,以抗議《禁蒙面法》,二是適逢831太子站事件2個月,大批市民在太子站外聚集、悼念;中環街頭昨晚再度引爆嚴重警民衝突。

南華早報記者Chris Lau在推特PO出一則影片,一名男子上前向港警詢問警戒線在那,不料港警竟直接拿起手上的胡椒噴霧器,直往該男子臉上噴射,該男子立刻摀住眼睛,直到男子下一秒往旁邊移動,港警才放下噴霧器,恐怖畫面全被錄了下來,有28.2萬名網友點閱,讓香港市民怒批「黑警」。

請繼續往下閱讀...

此外,港警除了多次使用胡椒噴劑,清場過程中還發射催淚彈、橡膠子彈及海綿彈,據悉,最後約有10名示威者遭港警逮捕。

A man was sprayed with pepper spray point blank after asking where police's cordon line was pic.twitter.com/9sOQhzJdqB