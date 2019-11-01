遭警爆打頭破血流 港社工喊話：不要憤怒不要害怕

港警昨晚與民眾爆發流血衝突。（路透）

2019-11-01 14:44:05

〔即時新聞／綜合報導〕香港昨日再爆警民流血衝突，旺角太子站外一群鎮暴警察毆打在場市民及社工，有人遭警棍打到頭破血流，立法會議員邵家臻引述該名傷者發言，要香港人「不要憤怒，不要害怕，做好香港人本份。」

昨日晚間約10點，大批群眾聚集在太子站外，悼念831事件滿2個月，警方則使用催淚彈驅散人群，並在過程中衝向前毆打市民與社工，其中一名社工Key被警棍打到爆血，事後送到廣華醫院接受治療。

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邵家臻在臉書上替Key報平安，並引述他的發言說，「不要憤怒，不要害怕，做好香港人本份就是了。香港人，加油。」

邵家臻提到，Key是為了保護一名年邁婦女才遭打傷，讓他語重心長地說，「這就是社工精神，當政府不知道社工在現場做什麼，當官員不知道什麼是人道主義，我懇請高官們看清楚Key身上來自警暴的血跡。」

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