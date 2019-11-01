為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

遭警爆打頭破血流 港社工喊話：不要憤怒不要害怕

港警昨晚與民眾爆發流血衝突。（路透）

港警昨晚與民眾爆發流血衝突。（路透）

2019-11-01 14:44:05

〔即時新聞／綜合報導〕香港昨日再爆警民流血衝突，旺角太子站外一群鎮暴警察毆打在場市民及社工，有人遭警棍打到頭破血流，立法會議員邵家臻引述該名傷者發言，要香港人「不要憤怒，不要害怕，做好香港人本份。」

昨日晚間約10點，大批群眾聚集在太子站外，悼念831事件滿2個月，警方則使用催淚彈驅散人群，並在過程中衝向前毆打市民與社工，其中一名社工Key被警棍打到爆血，事後送到廣華醫院接受治療。

邵家臻在臉書上替Key報平安，並引述他的發言說，「不要憤怒，不要害怕，做好香港人本份就是了。香港人，加油。」

邵家臻提到，Key是為了保護一名年邁婦女才遭打傷，讓他語重心長地說，「這就是社工精神，當政府不知道社工在現場做什麼，當官員不知道什麼是人道主義，我懇請高官們看清楚Key身上來自警暴的血跡。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
禁蒙面後 港再祭禁網令
2019-11-01 05:30

禁蒙面後 港再祭禁網令
禁蒙面法遇萬聖節 港警再採無差別圍堵噴驅離
2019-11-01 01:11

禁蒙面法遇萬聖節 港警再採無差別圍堵噴驅離
亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘
制裁扼殺香港言論自由中港官員 美參議員推「香港流水法」
2019-11-01 00:00

制裁扼殺香港言論自由中港官員 美參議員推「香港流水法」
台灣經濟蕭條？ 汪浩打臉韓國瑜：平行世界的「阿拉丁」
2019-10-31 23:48

台灣經濟蕭條？ 汪浩打臉韓國瑜：平行世界的「阿拉丁」
富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場
香港人反抗》涉嫌襲擊保安？ 香港眾志主席再度被捕
2019-10-31 23:09

香港人反抗》涉嫌襲擊保安？ 香港眾志主席再度被捕

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播