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殘忍！中國研究員用活豬測汽車撞擊力 7幼豬撞到慘死

中國重慶第三軍醫大學使用活體豬隻進行汽車撞擊實驗引起國際動保團體批評。豬隻示意圖。（路透資料照）

中國重慶第三軍醫大學使用活體豬隻進行汽車撞擊實驗引起國際動保團體批評。豬隻示意圖。（路透資料照）

2019-11-02 11:28:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國不僅時有人權議題備受國際批評，現在甚至傳出有研究人員為了測試汽車的耐撞能力，竟用活豬當作「白老鼠」，被動保團體披露並強力批評！

據英國《獨立報》報導，中國重慶第三軍醫大學7名研究人員，去年5月在學術期刊《國際耐撞性期刊》（International Journal of Crashworthiness）發表一篇以「活體豬」進行高速衝撞實驗的研究報告，目的竟是為研發安全帶。從報告中可看出，實驗期間共導致7隻幼豬當場死亡，研究員更將豬隻解剖，發現遭強烈撞擊後，豬隻的肺部會受到嚴重損傷，其次是脾臟和肝臟受損。

報告又指，幼豬平均年齡為6、7個月大，實驗前24小時就禁食，6小時前禁飲，更要接受麻醉。研究人員在報告中表示，使用活豬是為了模擬人類6歲幼童，並為了要研發幼童用安全帶，且他們也暗示未來將進行更多類似實驗。

此研究一出也引起各個動保團體抗議。英國動物實驗組織Understanding Animal Research發言人馬吉（Chris Magee）向該報表示，市面上已有很多汽車廠商用假人來測試撞擊力量，不明白為何中國研究人員要這樣做。馬吉更指出，這項實驗在英國可能無法通過倫理審查，因為在英國使用豬隻進行活體實驗，僅限研究動物傳染疾病，以及人類的心血管、神經紊亂等問題。

倡導合理對待動物的組織PETA（People for the Ethical Treatment of Animals ）發言人托利維（Zachary Toliver）則批評，中國研究人員這項實驗「殘酷野蠻」。他表示，這項實驗早在多年前就被發現毫無價值，「這種試驗只會為動物帶來殘酷，做法過時且不合理。」

托利維更指出，現在的汽車公司已使用3D醫學影像、電腦模型甚至假人等高科技協助實驗，研究員更會用屍體和虛擬實境（VR）技術達到相同實驗效果。托利維說，PETA已發函至中國交通醫學研究所，敦促他們停止使用活體動物進行相關實驗。

美國在1993年就以假人代替活體動物進行汽車高速撞擊測試。假人可配備數據記錄器，測量碰撞影響，數據更加準確。但重慶第三軍醫大學研究人員卻向《獨立報》堅稱，他們遵循美國使用實驗動物的標準，並稱研究已通過某個倫理委員會批准。

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