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殘忍！中國研究員用活豬測汽車撞擊力 7幼豬撞到慘死
〔即時新聞／綜合報導〕中國不僅時有人權議題備受國際批評，現在甚至傳出有研究人員為了測試汽車的耐撞能力，竟用活豬當作「白老鼠」，被動保團體披露並強力批評！
據英國《獨立報》報導，中國重慶第三軍醫大學7名研究人員，去年5月在學術期刊《國際耐撞性期刊》（International Journal of Crashworthiness）發表一篇以「活體豬」進行高速衝撞實驗的研究報告，目的竟是為研發安全帶。從報告中可看出，實驗期間共導致7隻幼豬當場死亡，研究員更將豬隻解剖，發現遭強烈撞擊後，豬隻的肺部會受到嚴重損傷，其次是脾臟和肝臟受損。
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報告又指，幼豬平均年齡為6、7個月大，實驗前24小時就禁食，6小時前禁飲，更要接受麻醉。研究人員在報告中表示，使用活豬是為了模擬人類6歲幼童，並為了要研發幼童用安全帶，且他們也暗示未來將進行更多類似實驗。
此研究一出也引起各個動保團體抗議。英國動物實驗組織Understanding Animal Research發言人馬吉（Chris Magee）向該報表示，市面上已有很多汽車廠商用假人來測試撞擊力量，不明白為何中國研究人員要這樣做。馬吉更指出，這項實驗在英國可能無法通過倫理審查，因為在英國使用豬隻進行活體實驗，僅限研究動物傳染疾病，以及人類的心血管、神經紊亂等問題。
倡導合理對待動物的組織PETA（People for the Ethical Treatment of Animals ）發言人托利維（Zachary Toliver）則批評，中國研究人員這項實驗「殘酷野蠻」。他表示，這項實驗早在多年前就被發現毫無價值，「這種試驗只會為動物帶來殘酷，做法過時且不合理。」
托利維更指出，現在的汽車公司已使用3D醫學影像、電腦模型甚至假人等高科技協助實驗，研究員更會用屍體和虛擬實境（VR）技術達到相同實驗效果。托利維說，PETA已發函至中國交通醫學研究所，敦促他們停止使用活體動物進行相關實驗。
美國在1993年就以假人代替活體動物進行汽車高速撞擊測試。假人可配備數據記錄器，測量碰撞影響，數據更加準確。但重慶第三軍醫大學研究人員卻向《獨立報》堅稱，他們遵循美國使用實驗動物的標準，並稱研究已通過某個倫理委員會批准。