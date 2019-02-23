待售江豚流淚不止 2男花錢買下來放生

2019-02-23 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東有2名男子外出時，發現疑似有人在市集出售「海豚」，在看到海豚不僅沒有活力，還不斷流出眼淚的模樣後，2人決定支付人民幣1500元（約新台幣6900元）購買並將其放生，事後經專家初步鑑定才得知是江豚。

綜合中媒報導，男子陳明越和陳健壯18日在市集上，聽到一名漁民在叫賣海豚，稱是自己在海裡捕撈的，長約1.7公尺、重約50公斤。陳明越表示：「牠身上雖然沒有明顯傷口，但是尾巴左右搖擺得有氣無力。我還看到牠的眼睛裡一直在流淚。」

報導指出，2人後來繼續逛市集時，突然想到海豚屬國家級保護動物，因此決定回頭解救，不過後來卻發現被人買走了，接著幾經輾轉，終於找到買走海豚的魚販。在和魚販溝通後，對方也同意以人民幣1500元的價格將海豚賣給2人，此時海豚的尾巴已經被劃傷，流了一攤血。

陳明越提到，他們利用魚販出借的板車，將海豚搬到海邊放生，不過起先由於尾巴受了傷，海豚沒過多久又被沖回沙灘上，「所以我們又抬著牠進入海水深處，在那等了2個多小時，直到再也看不到影子才走。」

據了解，事後2人將此事通報政府機關，當地漁政部門透過影片判斷這隻海豚實際上是「江豚」，而不管哪一方，均是國家二級或以上保護動物，禁止獵捕、殺害、出售及收購等行為，目前當局也著手展開調查，並聯絡涉案漁民和魚販進一步了解詳情。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/