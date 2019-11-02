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中國對台網攻嚴重 政院：我們面臨難纏對手

行政院發言人谷辣斯．尤達卡表示，資安就是國安，不是只掛在嘴邊說說而已，要非常謹慎面對，因為我們面對的是非常難纏的對手、非常艱鉅的挑戰！（歐新社資料照）

行政院發言人谷辣斯．尤達卡表示，資安就是國安，不是只掛在嘴邊說說而已，要非常謹慎面對，因為我們面對的是非常難纏的對手、非常艱鉅的挑戰！（歐新社資料照）

2019-11-02 10:06:31

〔記者李欣芳／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長酈英傑9月17日演講時曾提出警訊指出，在2018年由中國支持、對台灣科技產業進行的網攻數量比2017年多了7倍，2019年更上看近20倍。中國的網攻過去以台灣的半導體產業為目標，現已擴大到智慧機械及電子元件產業。

中國網軍發動對台灣政府部門的資安攻擊問題同樣嚴重，我政府知情官員曾透露，台灣公部門在2017年遭網路攻擊成功的案例共360件，其中高達8成來自中國網軍的攻擊。公部門每個月少則2000萬次，多則高達4000萬次遭受包括中國在內的各國網軍網路攻擊。

對此，行政院官員接受本報訪問時低調表示，中國對台灣政府部門發動的網攻的頻率很高，幾乎每天都有。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，對於AIT引用數字的回應，更加提醒我們，資安就是國安，而且不是只掛在嘴邊說說而已，要非常謹慎面對，因為我們面對的是非常難纏的對手、非常艱鉅的挑戰！

台美兩國官方將自4日起首度聯合舉辦為期5大規模網路攻防演練，美方將在第5天與我政府官員舉行座談會進行資安防護的檢討與交流，美國以具體行動協助台灣強化資安。據了解，透過大規模網路實兵演練，將有助於台灣提升對中國網攻的資安防護能力。

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