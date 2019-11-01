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中國怒批喀什米爾自治無效 印度霸氣回嗆：內政問題無權評論

印度政府10月30日宣布廢除喀什米爾自治地位。（歐新社資料照）

印度政府10月30日宣布廢除喀什米爾自治地位。（歐新社資料照）

2019-11-01 13:04:57

〔即時新聞／綜合報導〕印度政府10月30日宣布廢除喀什米爾地位，成立2個獨立聯邦屬地，引起中國外交部發言人耿爽強烈反對；印度外交部今（1日）發出聲明強調，這是印度內政，中國無權發表評論。

綜合外媒報導，印度政府8月宣布廢除憲法第370條，取消喀什米爾特殊自治權地位，並成立「查謨─喀什米爾」與「拉德克」獨立聯邦屬地；10月31日起，2個聯邦屬地將受印度中央政府直接管轄。

耿爽不滿表示此舉「非法而無效」，不會改變有關地區在中國實際控制下的事實。 對此，印度外交部發言人庫瑪（Raveesh Kumar）則發表聲明，強調「我們不希望包含中國在內的其他國家對印度內部事務發表評論，就像印度不會評論他國的內部問題一樣」。

庫瑪補充說，中國繼續在查謨─喀什米爾與拉德克占領大片土地，根據1963年的中巴邊界協定，還從巴基斯坦佔領的喀什米爾（PoK）「非法獲得了印度領土」。

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