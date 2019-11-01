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頂尖科技會議列名台灣 中國又崩潰施壓

ICCV今年舉辦在韓國首爾。（圖翻攝自ICCV官網）

ICCV今年舉辦在韓國首爾。（圖翻攝自ICCV官網）

2019-11-01 07:11:42

〔即時新聞／綜合報導〕電腦視覺領域的頂尖會議「國際電腦視覺大會」（ICCV）近日於韓國首爾展開，原本應該是純然學術性的探究，中國卻又以「台灣被錯誤地列為一個國家」打壓我國，迫使大會修改投影片內容，將「國家」的分類改成「國家/地區」。

中國微信上近來出現一篇文章，內容稱ICCV今年大會公布了投影片，其中有內容展示出各國的論文通過與出版的數量，裡面包含了中國、美國、德國、英國、加拿大等國家，台灣也名列在內。該文大呼「我們同意學術討論應該是自由的，但我們同樣認為學術研究和學術會議必須遵守嚴謹和實事求是的治學態度」，因此要求ICCV「糾正錯誤」、強調「台灣自古以來就是中國的一部分」。

在中國AI社團寄給ICCV的信中寫著「將台灣列為國家是錯誤的」，而ICCV則在10月31日下午將「國家」的分類改成「國家/地區」，多名中國網友對此叫好，中國AI社團則再度發文「學術面前無國界，但有一些原則性錯誤不能犯」。

由於中國抗議，ICCV將圖表上的「國家」的分類改成「國家/地區」。（圖翻攝自ICCV官網）

由於中國抗議，ICCV將圖表上的「國家」的分類改成「國家/地區」。（圖翻攝自ICCV官網）

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