美國務卿再批中國：美台關係降級 是拋棄美國價值

美國國務卿龐皮歐說，過去華府為了與北京關係正常化，降低對台灣的待遇，只為和平解決「台灣問題」。（法新社）

2019-11-01 07:29:22

〔即時新聞／綜合報導〕繼美國副總統彭斯上週抨擊中國的人權紀錄後，國務卿龐皮歐10月30日在華府保守派智庫哈德遜研究所的晚宴上發言時表示，過去華府為了與北京關係正常化，降低對台灣的待遇，只為和平解決「台灣問題」，是在拋棄美國價值、西方民主，以及國家安全和良好的基本常識等作為代價。

龐皮歐在10月30日的演說上指出，美國與中國人民有著悠久的友誼傳統，但今天的中國共產黨政府與中國人民不同，中共正使用各種方式對美國與全世界製造挑戰。龐皮歐說，所有人都需要正面應對中國的這些挑戰，但忽略美中政治系統之間的根本差異，以及制度差異對美國國安影響，再也不是實際之舉。

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龐皮歐表示，美國為了建立與中國的友誼做出許多努力，美方容忍並鼓勵了幾十年來的中國崛起，即使中國崛起犧牲美國價值觀、西方民主，以及良好的基本常識等。龐皮歐說，「我們過去為了與北京的關係正常化，將長期友人台灣的關係降級，只為和平解決『台灣問題』。」

龐皮歐提到，當中國天安門大屠殺和其他重大侵犯人權事件發生後，美方常常迴避直接談論中國的人權問題和美國價值觀，試圖淡化美中之間在意識形態上的分歧。

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