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過去太樂觀！ 新研究：2050年海水恐淹沒越南

圖為海平面上升示意圖。（圖擷自綠色和平）

圖為海平面上升示意圖。（圖擷自綠色和平）

2019-10-31 14:10:28

〔即時新聞／綜合報導〕全球暖化持續惡化，海平面上升的問題將在不久的將來嚴重影響人類，最新一份研究顯示，過去的研究對此議題過度樂觀，若按最新技術精確分析，海平面對人類的影響比過去嚴重3倍，在2050年時，世界將有許多重要沿海城市被海水淹沒，數億人流離失所。

根據《紐約時報》報導，由美國紐澤西科學組織氣候中心（Climate Central）進行的研究發表於週二（29日）出刊的《自然通訊》（Nature Communications）期刊，研究人員開發了一種基於衛星數據的計算方法，在陸地高程計算方面更為精確，他們發現，過往的數據對海平面上升的程度過於樂觀，新的數據顯示，2050年將有1.5億人生活在低於海平面的土地上，其中整個越南南部可能徹底消失。

研究人員舉例指出，過往對於2050年海平面以下陸地的預測中，越南南部僅部分地區低於海平面，但最新研究卻發現，在2050年，該國一旦遇上漲潮，大部分國土可能完全被海水淹沒，其中包括該國經濟中樞胡志明市的大部分地區。

研究作者之一，氣候中心研究員廓爾普（Scott a . Kulp）表示，過往使用衛星進行標準高程測量，在區分真實地面高度與樹木、建築物頂部上常出現誤判，意即「高估了地面的高度」，這項研究透過人工智慧進行錯誤率分析與校正，得出更為嚴謹的地面高度。

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