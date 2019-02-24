海平面上升將「滅頂」... 馬紹爾群島總統：只能墊高國土陸地

2019-02-24 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕因全球暖化造成海平面上升，大洋洲上的馬紹爾群島面臨「滅頂」的危機，馬紹爾群島共和國總統希爾達．海妮（Hilda Heine）於22日表示，目前唯一的方法就是把陸地墊高，雖然非常困難但不得不做。

據《法新社》報導，馬紹爾群島土地面積為181平方公里，人口為68480人，分散定居在由1156個島嶼組成的34個珊瑚環礁上。大部分的島嶼的海拔不到2公尺，因此將陸地墊高是政府唯一避免滅國的方法。海妮22日接受當地媒體《馬歇爾群島報》專訪時表示，將島嶼墊高是非常困難的事情，但不得不做。

報導指出，馬歇爾群島政府所做的氣候變遷報告也相當不樂觀，內容指出近年來該國洪水、嚴重乾旱與珊瑚礁白化現象頻傳，確信現狀與未來展望將變得更糟。且為了防止馬紹爾群島被海水淹沒，今年將會制定出墊高國土陸地的計畫。

除了墊高國土之外，馬紹爾群島也相當關注馬爾地夫興建中的人工島嶼「希望之城」（City of Hope），該島目前已經在進行基礎建設，若順利完成將可超越馬爾地夫敬內海拔最高處，成為能讓13萬人定居的安全地帶。

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