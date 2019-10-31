加州大火險燒圖書館...500隻山羊幫忙「吃草」滅火

加州遭野火侵襲，當局特別派出500隻山羊「協助滅火」。（法新社）

2019-10-31 10:44:41

〔即時新聞／綜合報導〕南加州近日遭到野火侵襲，其中位於西米谷市的雷根總統圖書館更差點遭到波及，當地警消除了派出救難人員外，還放出多達500隻的山羊「協助滅火」，讓牠們去吃圖書館周遭可能助燃的植物，以防助長火勢。

據《CNN》報導，當局指出，這次火災從30日開始於西米谷市的山丘上，又因乾燥風而助長火勢，目前已燃燒超過500公頃，危及到6千多棟民房，除了消防與救難人員外，特別派出500隻飢餓的山羊在周圍啃食掉易燃的植物。

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圖書館發言人梅利莎·吉勒（Melissa Giller）表示，救災過程中，一名消防員認為這些山羊確實幫助了他們撲滅這場大火，證明了牠們的功用。

當地警察表示，圖書館內還存放著雷根總統及其夫人的墳墓，還有許多他們的遺物，這是一次最靠近圖書館的火災，所有人員都盡力保護館內的文物。

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