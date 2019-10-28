加州野火肆虐20萬人撤離 全州進入緊急狀態

美國加州野火肆虐，估計約202.3平方公里遭吞噬，20萬名居民撤離，州長紐森27日宣布全州進入緊急狀態。（美聯社）

2019-10-28 11:25:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州野火肆虐，州長紐森（Gavin Newsom）週日（27日）宣布全州進入緊急狀態，目前野火已造成許多住家被燒毀，大約20萬名居民撤離家園。

根據《CNN》報導，在北加州盛產紅酒的索諾馬縣（Sonoma County），這次野火（Kincade Fire）已經吞噬約5萬英畝（約202.3平方公里）土地，目前已經控制10%的火勢，州政府估計撤離18萬名居民，加州林業及消防部估計，79棟建築被野火摧毀。

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在南加州，位於洛杉磯附近的聖塔克拉利塔（Santa Clarita），洛杉磯消防局表示，其野火（Tick Fire）摧毀了22棟建築，威脅到1萬名以上的居民；而為了降將低野火風險，加州的能源公司太平洋瓦電公司（PG&E）停止向約1百萬用戶供應電源，加州有一半區域陷入黑暗。

紐森宣布全州進入緊急狀態，並在一份聲中表示，政府將部署所有可已投入的資源，並協調眾多機構持續控制野火，最重要的是，疏散區的居民應聽取官員和急救員的指示，並在滅火時讓他們擁有需要的地方及政府資源。

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