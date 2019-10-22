防電氣設備引發野火 加州明恐再大規模「預防性斷電」

2019-10-22 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州太平洋瓦電公司（Pacific Gas & Electric）21日警告，可能在週三（23）晚上再度進行「預防性斷電」，避免設備在炎熱天氣引發野火，預計有超過20萬用戶受到影響。

綜合外媒報導，這家已破產的加州電力供應商在月初進行大規模預防性斷電，超過200萬用戶沒電用。事隔約10天，太平洋瓦電又再度預告即將斷點，雖然影響規模比上一次小。

太平洋瓦電21日傍晚召開記者會表示，加州北部可能在週三晚間開始停電，預計影響Sierra foothills和舊金山灣區北部共16縣20.1萬用戶。該公司表示，任何停電將至少持續48小時。

根據天氣預報，未來幾天北加州可能迎來強風高溫的炎熱天氣，某些地區的風速可能超過97公里／小時。

太平洋瓦電首席執行長約翰遜（William D. Johnson）說，「（斷電）唯一目的是防止電氣設備的火花引起災難性野火」，「我們並不想斷電」，但強風和乾燥天氣增加設備引發野火的風險。

約翰遜說，該公司週一下午已陸續通過電話、簡訊和電子郵件通知可能受影響的用戶，但週三下午才能做出是否斷電的最終決定，「希望天氣有利於我們，讓我們不必這樣做」。

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