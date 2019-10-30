文仁親王與兒子搭不同班機出訪 顯現日皇室「繼承者危機」

文仁親王（後排右二）與兒子悠仁王子（前排中）8月出訪不丹時，兩人分乘兩架班機前往，意外反映出日本皇室的「繼承者危機」。（法新社）

2019-10-30 14:40:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本德仁天皇即位後，日本皇室未來的繼承人選也成為討論焦點，不過今年秋篠宮文仁親王與兒子悠仁前往不丹出訪時，兩人分乘兩架班機前往，此細節意外反映出日本皇室的「繼承者危機」。

根據日本《朝日新聞》報導，秋篠宮一家在今年8月出訪不丹，不過文仁親王、紀子妃及悠仁王子並沒有一同搭乘班機前往，而是由紀子妃及悠仁王子搭乘班機先行抵達不丹，搭乘另一班機的文仁親王隨後才到達，秋篠宮一家在返回日本時，文仁親王與悠仁王子也是分別搭機離開。

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針對此安排，日本宮內廳透露，文仁親王為皇室繼承第一順位，悠仁王子則是第二順位，而悠仁王子更是新世代的唯一一位男性皇族。宮內廳高層指出：「此安排是為了避免飛安事故而深思熟慮作出的安排。」

依據日本目前的《皇室典範》規定，有資格繼承皇位者僅限於父系祖先中有天皇的男子，女性無法繼承。目前皇室內符合資格的僅有文仁親王、悠仁王子以及明仁上皇的弟弟常陸宮正仁親王。由於正仁親王已高齡83歲，所以實際上未來能繼位的只有文仁親王與悠仁王子。

針對「繼承者危機」，日媒《共同社》曾針對此進行民調，儘管目前法令不允許女性繼位，但還是有高達81.9%受訪者針對「允許女性天皇」表示贊成，反對比例則為13.5%。

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