日本天皇登基大典 上午完成三殿之儀

2019-10-22 09:52

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕今年5月登基成為日本第126代天皇的德仁，今（22日）正式舉行登基大典，當地時間上午9點先於皇宮舉行宮中三殿之禮，德仁天皇將於下午1點在正殿舉行「即位禮正殿之儀」，向包括近180國元首、代表等2000名海內外賓客宣告正式登基，晚上皇宮內預定舉行慶祝宴會「饗宴之儀」。

德仁天皇夫婦今天一早分別從居住的赤坂御所出發前往皇宮準備行三殿之儀，三殿分別為供奉天照大神的「賢所」及皇靈的「皇靈殿」與「神殿」，穿著白色傳統禮服「帛御袍」的德仁天皇及雅子皇后先後向天照大神及皇靈行奉告之儀，皇室成員與三權之長在一旁觀禮。

各國祝賀代表已路陸續在昨天之前抵達日本，包括英國查爾斯王子、台灣出生的美國運輸部長趙小蘭、中國國家副主席王岐山等174國共400名外賓。

「即位正殿之儀」將於下午1點在宮殿的正殿「松之間」舉行，除了400名外賓之外，還有1600名日本政府官員、國會議員、47都道府縣首長等賓客。德仁天皇身穿傳統禮服「黃櫨染御袍」，登上寶座「高御座」，發表登基宣言。皇后身穿十二單衣站在旁邊的「御帳台」。首相安倍晉三將宣讀名為「壽詞」的賀辭，然後三呼「萬歲」。

受到浣熊颱風轉成熱帶性低氣壓的影響，東京地區從昨晚下起大雨，氣溫也降到14度左右，但並未減低日本慶賀新天皇登基的熱度。不過原定今天舉行的新天皇、皇后遊行活動「祝賀御列之儀」，因為考量到日前哈吉貝颱風造成的重大災情，延後至11月10日舉行。

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