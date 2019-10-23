展現和食文化極致 德仁天皇「饗宴之儀」晚宴菜單曝光

2019-10-23 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本德仁天皇昨日即位，晚間在皇居豐明殿舉辦「饗宴之儀」，德仁天皇夫婦及皇室成員以和食套餐招待來自世界各國元首及皇室，晚宴套餐除了展現日本和食特色，同時也顧及到穆斯林及素食賓客。

綜合日媒報導，宮內廳指出，「饗宴之儀」套餐從「烤鯛魚」和「鹽蒸鮑魚」等前菜開始，接著是魚貝類的醋拌涼菜、「牛肉蘆筍卷」和「蒸蛋羹」，炸物則是雞肉、螃蟹和鱚魚「三色炸物」，主食是鯛魚肉鬆蓋飯，湯品為伊勢龍蝦松茸湯，最後是水果和日式點心。

由於套餐中餐點並沒有使用豬肉，所以招待穆斯林賓客的也是使用一樣的菜單，唯一不同的點是餐點使用的牛肉和雞肉為按照伊斯蘭戒律戒律進行處理的「清真肉品」。素食賓客，套餐則對部分食材進行了更換，準備了「醋拌蔬菜」、「腐竹蘆筍卷」、豆腐和茄子等「三色油炸品」等料理。

飲品部份，除了準備日本酒之外，還準備了紅白葡萄酒、橙汁和日本茶，紅白葡萄酒均選用法國産，白葡萄酒為「Corton-Charlemagne 2011」、紅葡萄酒為「瑪歌酒莊2007」

總主廚高橋慶太表示：「能夠參與到這樣一個具有歷史意義的時刻，感到非常榮幸。 餐點除了可以滿足創意和調味外，還具有豐富多彩的佈置，希望世界各地的賓客都能透過餐點來感受到日本料理的傳統。」

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