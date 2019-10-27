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德仁膝下無「子」 日媒民調：8成2贊成女天皇
2019-10-27 17:58:49
〔即時新聞／綜合報導〕日本德仁天皇上週舉行「即位禮正殿之儀」，正式宣告成為新一代日本天皇，由於他膝下只有一女愛子公主，儘管目前法令不允許女性繼位，但最新民調顯示，將近8成2的日人贊成也可由女性出任天皇。
日本《共同社》26、27日實施全國電話輿論調查，關於日本政府預計就「穩定的皇位繼承」一事進行討論，有81.9%首訪者對允許女性天皇表示贊成，反對比例為13.5%。
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《NHK》上週公布的民調也有相似的結論，74%受訪者同意女性天皇，12%反對，其中18到29歲的贊成者高達90%；對於孩子可繼承皇位的女系天皇，71%表示贊同，13%反對。
另外，《共同社》今日公布的民調也顯示，首相安倍晉三的內閣最新支持率為54.1%，比前次調查小幅上升了1.1%，不支持率則為34.5%。