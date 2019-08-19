德仁天皇膝下無男丁 日本政府有意10月討論「女皇族繼承」

2019-08-19 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕今年5月繼位的日本德仁天皇，因膝下僅育有一女兒，讓女性能否繼承皇位的議題再度浮上檯面，有日媒指出，日本政府有意在秋天舉行完德仁即位儀式後開始討論。

綜合媒體報導，日本《皇室典範》規範，日本天皇僅能由王子或其男性後代繼承擔任，但由於日本皇室成員不斷減少，如果沒有男性新生兒誕生，要維持穩定的父系天皇繼承就成難題，日本國會2017年6月通過皇室典範特別法時，曾以附帶決議方式認為，穩定皇位繼承的討論不能再推遲，要求政府盡速檢討。

雖然日本過去皇室歷史中曾出現過天皇女兒即位的父系女性天皇，卻從未出現過僅有母親有天皇血脈而即位的母系天皇，讓父系的女性皇族及母系的皇族都能有繼承資格的討論，因此浮上檯面。不過，由於自民黨內仍重視維持父系繼承皇位，對女系天皇繼承議題持慎重看法，首相安倍晉三7月在朝野政黨領袖討論會上，被問到是否贊成女性天皇時沒有明確表態，表示「這是必須由黨來決定的問題，目前仍在討論中」。

目前有繼承資格的只有日皇德仁的53歲弟弟文仁親王、文仁親王12歲兒子悠仁親王，以及日皇德仁的83歲叔叔常陸宮正仁親王。如今面對皇室無男丁、人數稀少問題，日本政府考慮在10月的日皇德仁即位儀式後，討論王位繼承權。

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