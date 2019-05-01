日本新天皇德仁僅育1女！ 「女性不可繼承皇位」再引爭議

2019-05-01 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本新天皇德仁今天（1日）即位。由於日本《皇室典範》的規定，德仁天皇的獨生女，現年17歲的愛子（Aiko），並未被排在下任天皇的繼位順序內。有鑑於德仁天皇僅育有愛子1女，這項「女性不可繼承皇位」的規定，再度引發熱烈討論。

綜合外媒報導，日本於1889年修法禁止女性或女系（女性皇族後代）皇室成員繼任天皇，導致現今18位日本皇室成員中，有13位喪失了皇位繼承權。德仁天皇即位後，繼任天皇的第1順位將是他的弟弟，現年53歲的文仁親王；第2順位則是德仁天皇的姪子、文仁親王的兒子，現年僅有12歲的悠仁親王。

如此看來，日本《皇室典範》的這項規定，導致日本皇室血脈的延續，現在很可能全都得仰賴年僅12歲的悠仁親王。也因此，許多研究日本皇室的學者都認為，德仁天皇或許可以趁此次上位，試圖修改法律，讓皇位有多一點繼承人，避免全都押注在悠仁身上。

其實早在2004年，由於當時日本皇室的年輕一代並沒有任何男性子嗣，時任首相的小泉純一郎就曾召集政治家及學者來討論這項議題。不過隨著悠仁親王於2006年出生，這項議題也逐漸被擱置。

近來國際間性別平等意識逐漸高漲，日本《每日新聞》在2017年做出的民調顯示，全日本有將近3分之2的民眾贊成修改法律，讓女性及女系皇室成員擁有皇位繼承權，以避免孤注一擲的危險性。

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