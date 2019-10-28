喵星人「嵌入」城牆午睡！網友笑稱：犬山城變「貓山城」

日本有名網友昨（27）日在推特上發布小貓卡在愛知縣犬山城城牆「睡覺」的照片，並寫下「在犬山城被這個孩子療癒了」。（圖擷取自推特@0321tokitoki）

2019-10-28 23:57:46

〔即時新聞／綜合報導〕常有人說喵星人是「水」做的，因為牠們總能在讓人意想不到的奇怪地點睡覺；近日，有日本網友甚至發現喵星人竟然「嵌入」愛知縣犬山城的城牆、悠閒睡覺！

日本有名網友昨（27）日在推特上發布小貓卡在愛知縣犬山城城牆「午睡」的照片，並寫下「在犬山城被這個孩子療癒了」，而小貓超可愛的「睡樣」及超搞笑的「睡處」不僅造成網友熱議，更獲得4萬5000個讚以及1萬9000次轉推。

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除了許多網友留言「超療癒」，有網友甚至搞笑留言「犬山城要改成貓山城了？！」；更有網友指出，小貓睡覺的洞是古時候用來偵察敵情、槍枝射擊的軍事設施「狹間」，而「貓狹間」讓網友開始「歪樓」、討論各種「貓貓戰術」，戲稱根本可以「以貓代槍」！

有趣的是，睡在「狹間」的小貓不只有1隻，有網友將2隻各露出正、反面的貓「修圖」，製造出超長貓咪，發文網友看到後表示「實在太長了！」。

有趣的是，睡在「狹間」的小貓不只有1隻，有網友將2隻各露出正、反面的貓「修圖」，製造出超長貓咪，讓發文網友看到後笑稱「實在太長了！」。（圖擷取自推特@0321tokitoki）

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