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泰王廢妃後再開除4名宮廷官員 其中2人涉嫌通姦

泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）昨（29）日再解職4名王室官員，其中有2名臥房內侍疑似涉嫌「通姦」。（歐新社）

泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）昨（29）日再解職4名王室官員，其中有2名臥房內侍疑似涉嫌「通姦」。（歐新社）

2019-10-30 13:46:47

〔即時新聞／綜合報導〕泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）21日「廢妃」並開除6名宮廷官員後，昨（29）日再解職4名行徑屬於「極度罪惡」（extremely evil）的宮廷官員，其中有2名臥房內侍疑似涉嫌「通姦」。

泰王以「貴妃」詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）不忠於君主、野心勃勃為由，廢黜她的王室封號軍方頭銜、地位和所有獎章。廢妃後2天，泰王再開除6名嚴重違反紀律的宮廷官員；據《路透社》報導，昨（29）日泰國王室再發聲明宣布解職4名官員。

《路透社》稱這4人的「罪名」似乎更加嚴重，據悉，除了2名軍事官員因身為宮廷警衛卻褻職外，另外，有2名臥房內侍則疑似涉嫌「通姦」，該4人均被剝奪軍銜及職銜。

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