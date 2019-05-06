加冕儀式第3天 泰王和王后現身皇宮陽台 向人民致意

2019-05-06 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕泰王拉瑪十世（Rama X）瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）4日起舉行為期3天的加冕儀式。儀式來到第3天，泰王攜王室成員在大皇宮外的陽台向民眾揮手致意，並感謝人民對他的祝願，希望大家能一起為國家的繁榮努力。

綜合外媒報導，泰王瓦吉拉隆功於4日起舉行加冕儀式，今天則是儀式第3天。一早，泰國民眾就聚集在勝利廣場路排隊等候國王。現場民眾清一色身穿代表王室的黃色，附近有大螢幕，供在後方看不見前方狀況的民眾觀看。天氣十分炎熱，但仍不擋民眾熱情。

皇家樂隊演奏國歌，並拉響21發禮炮後，泰王瓦吉拉隆功和王后蘇堤達（Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya）現身大皇宮淨宵殿（Suddhaisavarya Prasad Hall）的陽台，向民眾揮手致意。

泰王談話前，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在民眾面前宣誓，警察、士兵、公務人員和每位國民都會服從國王的領導，他也會履行王家賦予他的職權，領導國家變得繁榮、和諧和穩定。

泰王隨後發表談話，稱人民的美好祝福讓他非常感動。他說：「我和王后非常高興看到所有人民聚集在這裡，表達對我加冕的祝福。我認為這是一個好跡象，表示每個人、每個黨都在為我們國家的繁榮而努力。」

其他王室成員包括王子提幫功（Dipangkorn Rasmijoti）、公主希里萬納瓦瑞（Sirivannavari Nariratana）、公主帕差拉吉帝雅帕（Bajrakitiyabha Narendira Debayavadi）都一同現身陽台上，向民眾揮手。現場民眾高喊「吾王萬歲」，氣氛熱烈。

國王最後會見了外國大使，並感謝他們出席，加冕儀式到此才告一個段落。10月，泰國將進行王船遊行。屆時，泰王會搭著金鴻王船航行在昭披耶河（Maenam Chao Phraya）上，宣示王權，到那時才算真正完成加冕儀式。

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