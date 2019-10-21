失寵了？！ 泰王撤銷「貴妃」詩妮娜所有頭銜封號

2019-10-21 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕泰國《王室公報》（Royal Gazette）宣布，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的官方王室配偶詩妮娜已被撤銷了所有封號頭銜。

綜合外媒報導，根據泰國王室今日晚間發布的聲明，泰王的34歲「貴妃」詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi），違反朝臣行為守則，不忠於君主，被撤銷了王室封號「昭坤帕」（Chao Khun Phra）、軍方頭銜、地位和所有獎章。

《王室公報》提到，詩妮娜「野心勃勃」，以各種方式極力反對、阻礙泰王冊封第4任妻子素提達（Suthida Bajrasudhabimalalakshana）為王后，並希望讓自己成為王后。泰王為減輕壓力和可能影響君主制的問題，給予詩妮娜王室配偶封號。

《王室公報》表示，詩妮娜被冊封為貴妃後，不服從泰王和王后，甚至假借國王旨意下達命令，還試圖讓自己的地位與王后相同。由於詩妮娜行為不當，對被授予的頭銜不感恩且不滿意，泰王下令撤銷她所有封號頭銜等榮譽。

詩妮娜是泰國王室近一個世紀以來首位獲得「貴妃」（Royal Noble Consort）封號的人。瓦吉拉隆功在冊封第4任妻子素提達為王后3個月後，在今年7月「納妃」。

今年8月底，泰國王室史無前例地發布詩妮娜的照片和傳記，罕見向民眾揭露了王室生活，這些照片也包括詩妮娜和瓦吉拉隆功的一系列放閃合照。

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