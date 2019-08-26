罕見！ 泰王室發布「貴妃」照片 與泰王大曬恩愛

2019-08-26 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕泰國王室宮務處（Royal Household Bureau）近日罕見發布多張王室新成員、34歲「貴妃」詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）的多張照片，包括她和泰王的手牽手恩愛照，以及她穿著小可愛開飛機的辣照，官方網站甚至因流量過大而當機。

綜合外媒報導，泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）今年5月才正式迎娶第4任妻子素提達（Suthida）為王后，上月又在67歲生日當天冊封情婦詩妮娜為貴妃，打破87年來的傳統，成為泰國君主立憲後首位納妃的泰王。

泰國王室宮務處表示，泰王下令為貴妃詩妮娜製作一部王室傳記。王室共發布了60多張照片和長達46頁的傳記，包括詩妮娜穿著迷彩服參加軍事射擊訓練和準備跳傘、穿著背心駕駛小飛機，以及她和泰王的合照，有幾張兩人手牽手大曬恩愛。

根據隨附的傳記內容，詩妮娜2008年從皇家軍隊護理學院畢業，在泰國和外國接受過飛行員培訓，之後在王室衛隊任職，今年5月晉升為少將。宮務處是在官方網站發布這些照片和內容，官員表示，網站因流量太大當機，目前正在修復。

今年5月被冊封為王后的41歲素提達則是泰王第4任妻子，她先前是空姐，後來在王室衛隊擔任副指揮官。瓦吉拉隆功在前3段婚姻中擁有7個孩子，年紀最小的提幫功王子在王位繼承順序排名第1位。

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