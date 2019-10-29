菲律賓規模6.6強震 至少造成4死50餘傷

菲律賓民答那峨島今（29日）於當地時間早上9點多發生了規模6.6的強震，圖為受損的市政廳。（法新社）

2019-10-29 19:22:27

〔即時新聞／綜合報導〕綜合媒體報導，菲律賓民答那峨島今（29日）於當地時間早上9點多發生了規模6.6的強震，多棟房屋崩塌，至少造成4人死亡，50餘人受傷。

民答那峨島上一位老闆阿格杜瑪（Abi Agduma）表示：「地震真的非常強烈！我們一跑出家門，就看見店鋪和房子好像在跳舞一樣」、「我的膝蓋仍然在顫抖」。

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慌張的人們當時邊閃躲著在空中亂舞的電纜，邊逃往開放空間，還有些人因為恐懼而昏倒；地震甚至造成仙道斯將軍市停電。

菲律賓領導人之女，同時也是達沃市市長的薩拉·杜特蒂（Sara Duterte）表示：「檢查工作正在進行，災難風險辦公室正在檢查我們的道路和橋樑」。

作為環太平洋火山帶（Ring of Fire）的一部分，菲律賓經常遭受地震之苦，不到兩週前，民答那峨島16日晚間才剛發生一起規模6.3的地震，造成至少7人死亡、超過200人受傷、數十棟建築受損的嚴重災情。

菲律賓民答那峨島今（29日）發生6.6級地震。圖為當地居民正要前往一棟倒塌的教學樓檢查。（法新社）

菲律賓民答那峨島今（29日）發生6.6級地震。圖為醫護人員和居民一同將病人疏散到醫院外面的安全處。（法新社）

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