為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

韓裔美人團體 在美設置全美第5座慰安婦像

韓裔美人團體在美國維吉尼亞州安娜代爾（Annandale）設置了象徵慰安婦的少女像。圖為南韓首爾的慰安婦少女像，非當事雕像。（法新社）

韓裔美人團體在美國維吉尼亞州安娜代爾（Annandale）設置了象徵慰安婦的少女像。圖為南韓首爾的慰安婦少女像，非當事雕像。（法新社）

2019-10-28 15:38:33

〔即時新聞／綜合報導〕日韓貿易戰延燒，雙方關係惡化未見好轉，在此敏感時刻，又傳出韓裔美人團體在維吉尼亞州安娜代爾（Annandale）設置了象徵慰安婦的少女像。少女像27日進行揭幕儀式時，設置團體與前慰安婦皆出席典禮，維吉尼亞州副州長費爾費克斯（Justin Fairfax）和國會官員也出席表達問候。

綜合日媒報導，許多韓裔美國人定居於安娜代爾，該區以「韓國城」聞名。由韓裔美國人所組成的「和平雕像實行委員會」（平和像実行委員会）將該少女像設置於距白宮約30分鐘車程的一處私有地，據該團體說法，繼加州與密西根之後，此為在美設置的第5座少女像。

該團體向日媒表示，希望透過少女像為前慰安婦發聲，除要求日本政府給予正式道歉外，也希望藉此教育當地韓裔美國人的第二代，避免相同的殘忍行為再度發生。

「和平雕像實行委員會」曾在2016年爭取於華府設置少女像，最終因反對派不滿而無法成立。今年該團體為確保雕像設置順利，因此才選擇在私有地設置。

在 Instagram 查看這則貼文

jikchaa（@jikchaa）分享的貼文 張貼

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
專家：日韓關係越糟 中國受益越大

專家：日韓關係越糟 中國受益越大
曾向日本政府求償遭駁回 韓國95歲慰安婦辭世

曾向日本政府求償遭駁回 韓國95歲慰安婦辭世
台壽祖孫三代活力健走 萬人響應

台壽祖孫三代活力健走 萬人響應
「以為是去當護士...」 南韓93歲慰安婦過世

「以為是去當護士...」 南韓93歲慰安婦過世
慰安婦爭議 文在寅：民眾不接受2015年日韓協議

慰安婦爭議 文在寅：民眾不接受2015年日韓協議
第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播