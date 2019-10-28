韓裔美人團體 在美設置全美第5座慰安婦像

韓裔美人團體在美國維吉尼亞州安娜代爾（Annandale）設置了象徵慰安婦的少女像。圖為南韓首爾的慰安婦少女像，非當事雕像。（法新社）

2019-10-28 15:38:33

〔即時新聞／綜合報導〕日韓貿易戰延燒，雙方關係惡化未見好轉，在此敏感時刻，又傳出韓裔美人團體在維吉尼亞州安娜代爾（Annandale）設置了象徵慰安婦的少女像。少女像27日進行揭幕儀式時，設置團體與前慰安婦皆出席典禮，維吉尼亞州副州長費爾費克斯（Justin Fairfax）和國會官員也出席表達問候。

綜合日媒報導，許多韓裔美國人定居於安娜代爾，該區以「韓國城」聞名。由韓裔美國人所組成的「和平雕像實行委員會」（平和像実行委員会）將該少女像設置於距白宮約30分鐘車程的一處私有地，據該團體說法，繼加州與密西根之後，此為在美設置的第5座少女像。

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該團體向日媒表示，希望透過少女像為前慰安婦發聲，除要求日本政府給予正式道歉外，也希望藉此教育當地韓裔美國人的第二代，避免相同的殘忍行為再度發生。

「和平雕像實行委員會」曾在2016年爭取於華府設置少女像，最終因反對派不滿而無法成立。今年該團體為確保雕像設置順利，因此才選擇在私有地設置。

在 Instagram 查看這則貼文 jikchaa（@jikchaa）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 27 日 下午 1:14 張貼

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