中國官媒瞎扯國外金援選舉 黃之鋒：北京千方百計想DQ我

香港眾志秘書長黃之鋒參選資格仍未獲確認，黃之鋒今天在臉書上直言「北京千方百計想DQ我」。（路透檔案照）

2019-10-28 15:00:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志秘書長黃之鋒預計投入區議員選舉，至今其參選資格卻仍未獲確認，且三度收到選舉主任來信查問他的政治立場，今日又有中國官媒指出他獲國外資金資助，對此，黃之鋒今天在臉書上直言「你看看，北京千方百計想DQ我」。

黃之鋒今在臉書上認為，區議會選舉如箭在弦，作為參選人，至今他仍未獲確認參選資格，原因在於北京千方百計想DQ他，他指出，今日中國官媒《文匯報》即發表一篇社評，拿過去7年前的事情，指稱他獲美國國家民主基金會的財政資助，黃之鋒表示，自己在7年前就已經澄清過此指控為無中生有。

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黃之鋒直言，該篇社評擺明是要「下馬威」威嚇選舉主任蔡亮來DQ他。黃之鋒分析，是因為選舉主任、港府和北京還未談妥，還找不到什麼法律依據的罪名來DQ他，只能先不斷拖延。

黃之鋒亦在文中重申自己的政治立場，並強調，希望蔡亮能秉持公務員政治中立原則，依據他的對於政治立場的回覆作清晰決定。

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