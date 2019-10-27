外長上月見過黃之鋒 德國與中關係急凍

德國外長馬斯（右）9月9日在柏林一個場合和香港民主派人士黃之鋒碰面。（美聯社檔案照）

2019-10-27 22:42:46

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國外長王毅在歐洲訪問，卻跳過歐洲主要國家之一的德國，僅訪問其鄰國的法國和瑞士，也取消原定與德國外長馬斯（Heiko Maas）在柏林舉行的中、德例行「戰略與安全政策對話」。九月下旬在紐約舉行的聯合國大會期間，王毅還臨時取消原定和馬斯一場共進早餐的安排。「德國之聲」（DW）報導，這顯然和香港民主派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒九月九日曾在柏林與馬斯見面有關，已造成中德關係急凍。

九月在黃之鋒訪德的一個活動中，和馬斯碰面。中國對此聲稱係嚴重干預其內部事務，召見多年來未因中德外交齟齬而被中國外交部召見的德國駐中大使。北京並揚言，馬斯此舉將帶來嚴重後果。如今中國冷漠已對德國，就是北京企圖阻止國際社會對香港民主派人士表達同情的舉動的一環。

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德國莫卡托（Mercator）中國研究中心副總裁胡謐空（Mikko Huotari）說，的確，德國現在暫時被放入了外交冷凍櫃。外界原先以為，中國作為大國，會在對待夥伴國家對其的批評時，態度愈來愈從容，惟實際上卻剛好相反。胡謐空還說，德國企業可能也難以倖免，藉由經濟施壓手段達到目的，很符合中國外交政策的邏輯。

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