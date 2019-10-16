光復香港 黃之鋒5人參選恐遭DQ

2019-10-16

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港「反送中」抗爭激發年輕人投入十一月的區議會選舉，但包括本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒在內，已有五名參選人各因「光復香港」或「民主自決」等主張，遭選區選舉主任要求限時說明，否則可能失去參選資格（disqualified, DQ）。

登記參選海怡西區區議員的黃之鋒十五日表示，選舉主任問他如何看待「眾志」的「民主自決」主張，又要求解釋此主張「如何不違背擁護基本法及支持香港特區政府確認書」，顯然已預設他違反選舉要求，將舉證責任轉嫁於他。他說，他並非代表「眾志」參選，參選也與他在眾志的身分和職務無關，選舉主任將他參與社區事務都和「眾志」扯上關係，「難以理解」；港府以言論篩選候選人的技巧「出神入化」，「我有權參選，政府無權篩選」。

沙田區參選人陳兆陽、元朗區參選人巫啟航和張秀賢，因曾在社群網站提到「光復香港，時代革命」，元朗區另一參選人王百羽則曾公開支持香港獨立、擔任過主張前途自決的基層組織「天水圍民生關注平台」發言人，都被要求說明。張秀賢強調，「光復香港，時代革命」並未違法，革命不應解讀為流血推翻政權，他並無意推動港獨。

不過，民主派議員毛孟靜的議會助理林正軒十五日晚間透過「臉書」表示，他的政綱寫明「光復香港、時代革命」，已收到選舉主任通知提名有效，成為以這句口號成功參選的首例。

香港中文大學政治學高級講師蔡子強指出，相較於近年DQ事件中的「港獨」和「自決」兩條紅線，「光復香港、時代革命」是比較籠統的口號，若當事人解釋相關言論不涉及統獨、自決，仍被取消資格，等於港府又新增這條紅線，可能引爆更多民怨。

區議會將於下月二十四日投票，新增選民近四十萬人，其中四十七％為預期傾向民主派的十九歲到三十五歲族群，民主派期望重回基層議會多數地位，但預期北京將設法阻撓。

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