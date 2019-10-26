參選資格遭惡意拖延？黃之鋒三度和「筆友」重申政治主張

黃之鋒投入海怡西選區議員選舉，然而他的選舉資格至今遲遲未獲確認。（法新社）

2019-10-26 23:54:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志秘書長黃之鋒投入南區海怡西選區議員選舉，昨（25日）收到該區選舉主任蔡亮來信，內容三度查問其政治主張，而黃今晚（26日）重申，「自決不等於港獨」。

黃之鋒表示，針對蔡亮圍繞在港獨立場的提問，他早於另一名選舉主任馬周佩芬前次發函提問時，便已明確回應，「任何香港未來前途的決定，應在一國兩制的憲政框架內進行；自決前途亦是在中華人民共和國的主權下進行；支持民主自決不代表支持香港獨立於中華人民共和國中央政府。」

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黃之鋒強調：「我的立場不曾改變，改變的只是政治審查的環境。」

黃之鋒也在稍早的另一則發文指出，全港452個選區中，僅海怡西一區未進行候選人編號抽籤，而當港府寄來越多信，越故意刁難他，越是藉故拖延他的參選資格，只會讓海怡西的選民覺得選舉不公，繼而讓居民更支持捍衛制度公義的候選人。

黃之鋒將蔡亮稱為「新筆友」，他說，自己會繼續秉持以文會友，以友輔仁的原則，「按時回覆閣下於任何時間傳來的來信，Good Luck。」

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