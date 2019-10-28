參選屢遭刁難 黃之鋒︰挺自決不等於港獨

黃之鋒已登記參選海怡西選區的區議員，卻因香港眾志「民主自決」的政黨主張，造成其參選資格遲未獲確認。（法新社）

2019-10-28 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港南區代理選舉主任蔡亮二十五日第三度要求本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒解釋政治主張，黃之鋒二十六日在回覆蔡亮的信件中，重申「民主自決並非獨立，香港眾志亦無意改為主張香港獨立」。黃之鋒指出，在中國的嚴詞威脅下，他認為實際上香港獨立不可成為可接納的選項，香港眾志也不提倡和支持香港獨立做為民主自決的選項之一。

香港預計下月二十四日舉行區議會選舉，黃之鋒此前已登記參選海怡西選區的區議員，卻因香港眾志「民主自決」的政黨主張，使得他的參選資格遲遲未獲確認。黃之鋒是本次區議會選舉中唯一仍未確認參選資格的登記參選人；由於他的提名還沒處理好，海怡西選區的候選人至今仍未抽籤。

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區議會參選資格 僅剩黃未確認

黃之鋒二十六日在「臉書」公開他回覆蔡亮的信函，直指「我認為你的問題錯誤地理解我對民主自決的主張」，強調自決前途的作用是用來表達港人的意願，且這並不違背基本法賦予的「一國兩制、高度自治」原則。黃之鋒引述香港眾志常委及首席研究員敖卓軒本月二十四日刊登在華爾街日報的評論文章，重申「自決不等同於香港獨立」。

黃也指出，香港眾志的「民主自決」旨在體現「主權在民」的理念，而這與「中華人民共和國憲法」第二條相符；港獨可做為民主自決的一個選項，但前提是該主張是否具民意基礎。由於習近平本月十三日曾威脅「任何人企圖在中國任何地區搞分裂，結果只能是粉身碎骨」，他認為港獨不可成為可接納的選項。

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