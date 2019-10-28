巴格達迪喪命 艾爾段：國際反恐進入轉捩點

2019-10-28 05:59:04

〔中央社〕土耳其總統艾爾段今天指出，伊斯蘭國首腦巴格達迪喪命標誌國際聯合打擊恐怖主義進入轉捩點。他歡迎此一進展，並強調「土耳其將一如既往地繼續支持反恐工作」。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）發推文說，「我有信心，對抗恐怖主義的決定性戰鬥符合同盟精神，將為所有人類帶來和平」、「土耳其將一如既往地繼續支持反恐工作」。

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他強調，土耳其已為打擊達伊沙（Daesh）、庫德工人黨（PKK）和人民保衛軍（YPG），以及其他恐怖組織而付出最慘痛代價，「土耳其歡迎此一進展」。

安卡拉當局認為庫德族民兵團體YPG是PKK的分支。PKK尋求建立獨立的庫德族國家，逾30年來在土耳其部分地區進行浴血叛亂。土耳其、美國和歐洲聯盟都認定PKK是恐怖組織。達伊沙是激進武裝團體伊斯蘭國（IS）別稱。

美國總統川普今天宣布，巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已於美軍在敘利亞西北部發動的突襲行動中喪命。

土耳其外交部發言人阿克索伊（Hami Aksoy）今晚在書面聲明中指出，巴格達迪是人類、伊斯蘭，以及土耳其最大敵人之一。

他提到：「土耳其是對抗達伊沙國際聯盟中最積極成員，一直以來都在前線打擊由他（巴格達迪）創設的此一恐怖組織，以及它所代表的思維。」

阿克索伊表示，不論是達伊沙、PKK或YPG政治派系庫德民主聯盟黨（PYD），安卡拉打擊恐怖組織的戰鬥將不間斷地繼續下去。（編輯：陳彥鈞）

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