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反送中》香港理大畢業生戴口罩 中國籍校長拒握手合照遭轟

香港理工大學今日舉辦第25屆畢業典禮，中國籍校長滕錦光致詞聲稱「大學教育理念之一是包容多元觀點，尊重他人的權利」，然而，典禮中有二位女學生戴口罩上台，滕錦光不僅拒絕與她們握手合照，還以手勢示意她們下台，遭各界痛批「有欠風度、自打嘴巴」。

香港理工大學今日舉辦第25屆畢業典禮，中國籍校長滕錦光致詞聲稱「大學教育理念之一是包容多元觀點，尊重他人的權利」，然而，典禮中有二位女學生戴口罩上台，滕錦光不僅拒絕與她們握手合照，還以手勢示意她們下台，遭各界痛批「有欠風度、自打嘴巴」。

2019-10-28 00:35:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學27日舉辦第25屆畢業典禮，中國籍校長滕錦光致詞聲稱「大學教育理念之一是包容多元觀點，尊重他人的權利」，然而，典禮上有二位女學生戴口罩上台，滕錦光不僅拒絕與她們握手合照，還以手勢示意她們下台，遭批「有欠風度、自打嘴巴」。

綜合媒體報導，香港理工大學今早舉行畢業典禮，中國籍校長滕錦光致詞時指出，當前社會產生嚴重分歧，令人擔憂，希望能秉持大學教育的理念，以尊重和理性的態度表達意見，擁抱多元文化，容納不同觀點，履行自己的職責之餘，還要尊重他人的權利。

根據港媒報導，在滕錦光致詞完後，有兩名女性畢業生先後戴著口罩上台，欲與其握手合照皆遭拒絕，還被滕以手勢示意請下台；然而，兩位女學生雖然遭校長拒絕，仍有向其鞠躬後才步下台階。

針對校長滕錦光拒與「戴口罩畢業生」握手合照，香港理大學生校董李傲然認為，滕錦光在第一場畢業典禮就直接傷害學生，反應校長對學生置之不顧，不了解今日學生所面對的困局，難以想像日後校方與學生的關係會如何惡劣；李還強調，「畢業典禮是學生的場合，校長不但有欠風度，還當面將學生拒諸門外，令人失望」。

對此，理大學生會署理會長胡國泓則痛批，「作為校長理應聆聽學生訴求，但滕錦光不願意接受，更不尊重學生的作法，且滕錦光在致詞時，提出希望能容納不同觀點，結果最做不到的就是他自己、是『自打嘴巴』，與政府作法無異」；胡還表示，滕錦光自7月上任以來從未與學生見面，對學生訴求也一概不回應，反觀其他院校校長有與學生會公開對話，他質疑滕錦光是否適合繼續當校長一職？

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