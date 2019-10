2019-10-23 17:36

〔即時新聞/綜合報導〕香港反送中運動抗爭4個多月,有香港網友PO岀一張示威者力抗水車的畫面,讓港人相當驚艷稱「藝術級」的文宣,更與今(23)日香港政府正式撤回《逃犯條例》修例草案一事,不謀而合。

有網友在臉書社團「西環變幻時」PO岀一張示威者與水車藍色染劑,合成的一張廣告文宣,上頭以英文押韻寫著「They spray us blue,but we make it through」,意旨警方向示威者攻擊,不過,我們會成功達到目的。與今日香港政府宣布正式撤回《逃犯條例》不謀而合,引起網友熱議。

香港警方在過去的示威活動中,經常出動「水車」驅趕示威者,不過,水車噴出的藍色液體中,還混雜了辣椒水、胡椒水,被噴到後,不但難以清除染劑,皮膚也會灼熱、疼痛。

