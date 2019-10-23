港府深夜發聲明 拒絕台灣派員赴港押解陳同佳

2019-10-23 06:37

〔即時新聞／綜合報導〕港女箱屍命案兇嫌陳同佳今天出獄，陸委會昨透過台港既有正式管道致函與致電，希望港方協助我方檢警人員赴港將犯嫌與事證帶回。香港政府今天凌晨發出聲明，指台灣「無權」派員到港押解陳同佳，稱台灣跨境執法，不尊重香港的司法管轄權。

港府凌晨發出聲明指出，台灣執法當局在香港沒有執法權，陳同佳是台灣通緝犯，這次是「自願」來台自首，陳同佳出獄後是自由人，港府無權對他施加任何強制措施，陳同佳可以自己選擇人員陪同赴台，台方可在他抵台後拘捕，完全在司法協助以外處理，港方提供協助，是基於陳同佳的要求，也必須在台方尊重港方的法律及制度下進行。

港府表示，陳既然自首，台方應先接收他，然後主動對他訊問、搜證、起訴。在港方的證物方面，除了陳自願帶往台灣的證物外，其他證物，港方會在法律容許下盡量配合台方請求，並根據程序處理。

港府強調，強烈反對台方妄指陳姓疑犯自願自首有政治圖謀，由始至終，港府皆盡力為受害者伸張正義，也認為陳同佳今次頓悟，決定自願到台，可令公義得以彰顯。特區政府相信若台方真心秉持公義，應務實處理，不要將事情複雜化，案件希望可以有所進展。

陸委會副主委邱垂正昨晚表示，陳同佳若恢復「自由之身」，從此逍遙法外，恐將有逃亡、串證、湮滅證據之虞，對被害者家屬更是情何以堪，傷害永難平復，港府若不提供相關卷證資料，將使案件無法順利偵辦，司法正義無法伸張，我方呼籲港府深思，若導致這些後果，港府必須負完全責任。

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