步中國後塵？《彭博》：港警已擁有AI人臉辨識系統

2019-10-23 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國利用大量監視器，配合人臉辨識系統監控人民，且實施範圍逐漸擴大。有外媒報導，據知情人士透露，香港警方已擁有具有人臉辨識功能的人工智慧系統（AI），可以使任何影像中的臉孔和警方資料庫進行匹配，目前尚不確定是否有用於長達數月的反送中示威中。

根據《彭博》報導，港警至少3年前就已經使用總部位於澳洲雪梨，iOmniscient公司的AI系統，該公司的工程師提供警員培訓，了解如何操作系統。該系統可以掃描包含閉路電視的影像，自動將臉孔及車牌與警方資料庫進行匹配，在人群中上找出犯罪嫌疑人。

報導指出，iOmniscient的AI系統還可以用於尋找失蹤兒童、管理交通等事。據知情人士透露，在6月反送中示威開始後的一次培訓課程中，有警官詢問如何利用行車紀錄器畫面，自動辨識車牌。

AI系統監視的陰霾也壟罩在港人身上，民眾越來越擔心在中國的情況也將發生在香港。在反送中活動中，示威者戴上口罩面具，拆除監視器、智慧路燈，並用雨傘遮掩行動，導致港府通過《禁蒙面法》，強制示威者露出的臉孔。

對於是否使用人臉辨識技術於反送中，港警沒有回覆《彭博》詢問；而iOmniscient也拒絕評論港警是否有使用其AI系統。

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