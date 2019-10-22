陳同佳案》政府出招主動出擊 前外交官：這回擊有90分

2019-10-22 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕港女箱屍命案兇嫌陳同佳23日將出獄，傳要來台投案，陸委會晚間主動出擊，透過台港既有正式管道致函表示，希望港方協助我方赴港人員確認嫌犯身分與帶回。對此，前外交官劉仕傑表示，給陸委會掌聲，這個回擊有90分，沒有100分的原因是，這動作假如一開始就做會更漂亮。

劉仕傑在臉書表示，不曉得陸委會有沒有看到他之前的建議：「把球丟回去」、「建立官方性」？他原本的建議是，要求香港陪同陳同佳來台灣的不能是牧師，而必須是「司法或執法人員以官方身份」帶陳同佳過來，如此才能建立台港處理本案的「官方性」。

「而陸委會最新作法：要求港府同意我方派檢警去香港押人。」劉仕傑說，不管哪一種作法，都是「把球丟回去」、「建立官方性」，而不是一開始就以政治理由回絕。正面處理，彰顯我國的司法主權，才是正辦。

劉仕傑認為，如果我國檢警赴香港押人，這就是台灣的司法公權力在他國行使，其實正是一種「司法互助」的形式，也符合現行國際司法合作實務的「互惠」原則。因此陸委會的最新決定，也徹底翻轉之前堅持「透過司法互助形式才算數」的說法，也為之前的失誤止血。

針對我陸委會主動發函要求港方協助我方赴港人員帶回陳同佳，香港律政司晚間發布的新聞稿中並未予以肯定答覆，僅表示，「犯案者因應通緝令而自首，並願意承擔法律後果，能夠使公義得以彰顯。」

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