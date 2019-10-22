獲准祭拜趙紫陽 鮑彤：他到了這裡就平安了，自由了

2019-10-22 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕2005年1月過世的中共前總書記趙紫陽，其骨灰18日終於與其妻梁伯琪的骨灰合葬在北京的民間公墓。趙紫陽生前的政治秘書鮑彤今早獲准前往墓地祭拜。鮑彤表示，「紫陽終於能安葬了，我才能夠前來拜祭。他到了這裡就平安了，自由了！」

綜合媒體報導，鮑彤由趙紫陽子女以及幾位老部下的後代相伴，乘坐中國公安的車輛，來到趙紫陽、梁伯琪夫婦合葬的新墓。高齡87歲、杵著拐杖的鮑彤拒絕同行者搬來的椅子並說：「我應該站著」。

鮑彤先是鞠了三個躬，走到墓碑旁再次行了三鞠躬，留影後繞行墳墓一周，前後逗留1個小時才離開。

鮑彤表示，「十四年多了，紫陽終於能安葬了，我才能夠前來拜祭。他到了這裡就平安了，自由了！這裡是禁地，也是聖地。有自由、有平安就是天堂！」

鮑彤表示，2005年趙紫陽在北京醫院去世時，自己曾一個人去太平間向他告別。14年後，趙紫陽終於得到安葬，自己也才能前來祭拜。

鮑彤曾任中共中央委員和中共中央政治體制改革研究室主任，當趙紫陽因「六四」事件下台，鮑彤也遭撤職、逮捕，被以「洩漏國家祕密罪」和「反革命宣傳煽動罪」判刑7年，出獄後仍長年遭軟禁。

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