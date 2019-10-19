趙紫陽病逝14年 終入土與妻合葬

2019-10-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕二○○五年一月過世的中共前總書記趙紫陽，十八日其骨灰終於安葬在北京的民間公墓，和他一三年去世的妻子梁伯琪的骨灰合葬，入土為安。趙家多年來與中共當局協商安葬事宜，終於在十七日他百歲冥誕的隔天告一段落。

趙於一九八○年擔任國務院總理、八七年成為中共總書記，乃中共第二代主要領導人。他雖於八○年代主導中國的政經改革，但由於在八九年六四事件期間反對動武鎮壓學生而失勢，遭軟禁在家，直到二○○五年一月十七日因中風逝世。

前中共中央體制改革研討小組辦公室成員吳偉說，趙雖有功於中國的改革開放，但在六四事件犯了「嚴重錯誤」，其骨灰並未葬在中共黨員長眠的北京八寶山革命公墓。當局不願其墓地成為「革命聖地」，因此一直未正式安葬。此前其骨灰放在他位於北京王府井大街西側的富強胡同六號四合院故居。

據報導，趙家向官方承諾，十八日的安葬儀式僅由趙紫陽的長子趙大軍、次子趙二軍、女兒王雁南及幼子趙五軍等直系親屬出席，以家禮送葬，並未對外通知。趙紫陽夫婦合葬的墓地約卅七平方公尺，草木圍繞，墓碑僅刻有「趙紫陽 梁伯琪之墓」、「子女敬立 二零一九年十月」的黑字，沒有照片、塑像和文字。

去世多年的趙紫陽，其影響力仍在。每逢清明節與其忌日，都有不少他的部屬、同僚、友人及民運人士等前往其故居祭拜追思，無畏故居外監視的公安、警察或國安人員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法