港警暴力清場 鮑彤：「一國兩制」已死 現在是「一國一根槍」

2019-06-13 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港歷經4天兩場百萬人超大型的抗議示威，企圖阻止港府修訂《逃犯條例》，警方暴力清場，中共前總書記趙紫陽秘書鮑彤很憂慮，指「香港在危急中！香港已不再是自由港！一國兩制已經死亡」，現在是「一國一根槍」。

已經87歲的鮑彤在推特疾呼，「百萬港人齊心協力表達了決不做奴隸的意志。香港特首在北京支持下公然與民意為敵。聯合國到哪裡去了？國際社會關注香港危機的時候應該到了」。他更憂心，「港人治港不復存在。把人不當人的六四制度，正從大陸向香港加速移植」。

《大紀元》報導，因為中共封鎖消息，以致他是在受到記者訪問時，才知道香港的最新情勢，相當震驚香港警方對和平示威的民眾暴力鎮壓，而施打布袋彈等致命武器一事，更讓他「大吃一驚」，指「原來叫一國兩制，現在是一國一根槍啦」。

鮑彤怒控「還叫什麼一國兩制啊，一國一制嘛。都是六四的制度，都是軍隊警察可以向老百姓開槍的制度。」，這次的港府暴力鎮壓「香港特首、北京政府都要負責」。

香港在危急中！香港已不再是自由港！

一国两制已经死亡。港人治港不复存在。

把人不当人的六四制度，正从大陆向香港加速移植。

百万港人齐心协力表达了决不做奴隶的意志。

香港特首在北京支持下公然与民意为敌。

联合国到哪里去了？

国际社会关注香港危机的时候应该到了。

——鲍彤，2019，6，12. — 鲍彤 Bao Tong （@baotong1932） 2019年6月12日

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