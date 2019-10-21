英國最大家庭明年再添新成員 孩子夠組2支足球隊

2019-10-21 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕英國最大家庭再添新成員！44歲的蘇（Sue Radford）與48歲的丈夫諾埃爾（Noel）多年來育有21個孩子，最大的孩子已經30歲；蘇去（2018）年11月產下小女兒邦妮（Bonnie）後，原本打算停止生育，但這對夫妻在近日卻再度迎來「好消息」！得知自己再度懷孕的蘇非常興奮，迫不及待的把消息分享到社群網站，同時也希望這胎能如願是個「小男孩」！

綜合外媒報導，這個大家庭住在蘭開夏郡的莫克姆（Morecambe, Lancashire）一間4層樓、10個房間的大房子裡，多年來，蘇和丈夫育有21個孩子，最大的孩子克里斯（Chris）已經30歲，而目前只有克里斯以及25歲的蘇菲（Sophie）2人在外自立門戶，其他19個年齡介於8個月到23歲的孩子都還留在家中，其中最年幼的邦妮在2018年11月才出生。

蘇本來以為邦妮會是這個家庭中最後一個孩子，沒想到，9月底時她又再度懷孕！蘇與諾埃爾非常興奮的將這項喜訊放上臉書及youtube，並指出，他們迫不及待的想知道寶寶的性別，因為蘇「感覺」這胎將會是個男孩，而她也想要個男孩。

據報導，儘管這個家庭非常龐大，每週伙食費都高達300英鎊（約1萬2000台幣）！但這對夫妻多年來以共同經營一家麵包店，維持全家人的「穩定」生活，甚至沒有任何「債務」！諾埃爾每天在麵包店工作11小時，而蘇則對家務進行「軍事」管理，樣樣精打細算，除了每天早晨讓孩子們結伴前往學校，還要照顧家中年幼的孩子，每天要都要洗9次澡，除此之外，她每天都必須去購物，確保冰箱裡放滿全家人足夠的食物、飲料。

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