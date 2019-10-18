3歲女兒一口氣吃光18罐優格！爸爸進到廚房大傻眼

2019-10-18 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕英國諾丁漢（Nottingham）2個孩子的爸爸懷薩爾（Arron Whysall），近日只是「暫離」10分鐘到庭院修圍欄，沒想到，回到屋內卻看到3歲女兒奧利維亞（Olivia）竟在10分鐘內「完食」冰箱內的18個優格，不敢置信的他連忙問女兒「你把所有都吃完了？」，而小奧利維亞則很驕傲的回答「對！」，於是懷薩爾決定幫女兒和18個優格空盒合照，並把女兒的貪吃樣分享到社群網站！

綜合外媒報導，懷薩爾12日下午趁著兒子和女兒在玩玩具，離開屋子10分鐘、到院子將圍欄修好，雖然期間他6歲的兒子奧斯卡（Oscar）曾經到庭院告訴他「妹妹在吃優格」，但他當時沒有多想。

懷薩爾回到屋內後，馬上就到廚房「檢查」女兒有沒有搗亂，在看到桌上放了18個優格空盒後，他原先懷疑她用「優格」塗牆壁，最後他才半信半疑的問女兒「你把所有都吃完了？」，沒想到小奧利維亞不但很驕傲的回答「對！」，甚至舉起「湯匙」，一副想繼續吃的樣子。

看著小奧利維亞驕傲的樣子，懷薩爾完全無法對她發火，把這件事告訴他的未婚妻哈迪（Billie Hardie）後，2人決定幫女兒和「優格殘骸」們拍照，並把照片放到Snapchat和臉書上，除了他的好友外，小奧利維亞淘氣可愛的模樣，也吸引許多網友留言。

由於哈迪是名職業保母，在家工作的她，總在家中的冰箱囤積大量食物，這也是為什麼奧利維亞能在家中連吃18個優格的緣故，而哈迪也將新買的「優格」放到奧利維亞拿不到的地方，避免她再「暴吃」。

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