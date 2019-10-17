聲望低迷！港研最新民調 林鄭與3位司長評分創新低

2019-10-17 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中持續延燒，特首林鄭月娥於昨日（16日）發表任內第三份《施政報告》，希冀挽救最近低迷的聲望，但報告內容仍引發外界反彈，香港研究協會的最新民調顯示，林鄭月娥的滿意度評分為1.95分，創下上任後最低分。

根據《香港01》報導，香港研究協會最新的民調顯示，林鄭月娥的滿意度為1.95分，較上次民調（8月5日至15日）相比下降0.11分，創下新低。此外，香港3位司長的評分也創新低，律政司司長鄭若驊滿意度僅獲得1.61分，財政司司長陳茂波獲1.93分，政務司司長張建宗則得2.1分。

民調顯示，13名局長的評分也都下降，其中以教育局局長楊潤雄跌幅最大，僅獲1.98分，較上次民調下降0.23分。滿意度最高的是食物及衞生局局長陳肇始，得2.45分；最低的是民政事務局局長劉江華，僅獲得1.88分。

特區政府9項施政表現的滿意度一樣通通下降，其中「促進經濟發展」的跌幅最大，較上次民調下降0.16分，獲得2.05分；而「促進社會和諧」評分最低，僅得1.92分。

香港研究協會於今年9月30至10月10日期間，調查1613名18歲以上的香港市民，請受訪者對於特首、司局長及特區政府的滿意度進行評分，1分為非常不滿意，5分為非常滿意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法