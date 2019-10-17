施政報告罵「暴徒」、大灑幣 林鄭民調創新低

2019-10-17 07:49

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥昨天中午以錄影方式發表「施政報告」，內容長達1.2萬字，滿滿都是補貼政策，但是，香港民眾對她的厭惡感卻是持續增加，根據香港民意研究計劃在報告所做民調結果顯示，平均僅獲29.7分，較去年大跌18.8分；其中，滿意度只有17%創歷史新低、不滿意度則高達65%是歷史新高。

綜合媒體報導，這份民調是香港民意研究計劃在林鄭報告後，於昨天下午以網上問卷、電話訪問形式，成功訪問到745名18歲或以上操粵語的香港居民。

針對本屆《施政報告》民調結果，「非常滿意」的只有6%、「滿意」11%，合共17%；介於滿意及不滿意之間的是8%；但「非常不滿」47%、「幾不滿/唔係幾滿意」18%，不滿者合共65%；未表態者9%。

林鄭月娥施政報告，一開始即把反送中示威指為對香港的衝擊，把自6月以來逾400場示威、集會及抗爭的責任，都歸於示威者，控這些「暴力抗爭」導致逾1100人受傷、2200人被捕，「暴徒」發動破壞，令香港陷入混亂和恐慌，大中小型企業非常擔憂、市民懷疑香港能否繼續安居。

林鄭約以50分鐘時間閱讀「施政報告」，內容滿滿的補貼政策，包括居住、交通、教育、失業…等洋洋灑灑逾220項新措施，連中小學生都有開學津貼2500港元（約9500元台幣）被形容是一場「派糖」文告。

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